Туреччина офіційно подала заявку на проведення футбольного Євро-2024
14:07, 02 березня 2017Футбол
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Суперником країни в боротьбі за право проведення турніру стане Німеччина.
Туреччина офіційно включилася в гонку на право проведення Євро-2024 / tff.org
Федерація футболу Туреччини подала офіційну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу 2024 року, повідомляє офіційний сайт TFF.
Заявку подав особисто президент турецької федерації Йилдирим Демірорен. Від УЄФА заявку прийняв генсек європейської федерації Теодор Теодорідіс. Церемонія пройшла в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.
Читайте такожНімеччина подала заявку на проведення футбольного Євро-2024Таким чином, Туреччина стала другою країною, яка претендує на проведення змагань. Більше претендентів на право проведення турніру немає і не передбачається.
Як повідомляв УНІАН, УЄФА вибере країну-господарку Євро-2024 у вересні 2018 року.
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