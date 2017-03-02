Туреччина офіційно подала заявку на проведення футбольного Євро-2024

Федерація футболу Туреччини подала офіційну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу 2024 року, повідомляє офіційний сайт TFF.

Заявку подав особисто президент турецької федерації Йилдирим Демірорен. Від УЄФА заявку прийняв генсек європейської федерації Теодор Теодорідіс. Церемонія пройшла в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.

Читайте такожНімеччина подала заявку на проведення футбольного Євро-2024Таким чином, Туреччина стала другою країною, яка претендує на проведення змагань. Більше претендентів на право проведення турніру немає і не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА вибере країну-господарку Євро-2024 у вересні 2018 року.