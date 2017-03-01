Німеччина подала заявку на проведення футбольного Євро-2024

Німецький футбольний союз подав офіційну заявку на право проведення чемпіонату Європи з футболу 2024 року, повідомляє офіційний сайт DFB.

Президент DFB Райнхард Гріндель особисто передав офіційну заявку в УЄФА, яку прийняв генсек європейської федерації Теодор Теодорідіс. Раніше рада DFB на своєму засіданні 20 січня одноголосно проголосувала за подачу кандидатури Німеччини на конкурс на право проведення турніру.

Читайте такожНімеччина подасть заявку на проведення футбольного Євро-2024Турнір у Німеччині готові прийняти 17 міст-кандитатів. 18-м містом вважався Дрезден, але його кандидатура відпала, так як у місті немає арени, що відповідає всім вимогам організації і вміщує 30 тисяч глядачів.

Суперником Німеччини в боротьбі за право проведення турніру буде Туреччина.

УЄФА вибере країну-господарку Євро-2024 у вересні 2018 року.