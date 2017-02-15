Ліга чемпіонів: "Баварія" розтрощила "Арсенал", "Реал" сильніше "Наполі"

У Мюнхені і Мадриді відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Баварія" розгромила лондонський "Арсенал", а "Реал" виявився сильнішим за "Наполі", повідомляє офіційний сайт турніру.

"Баварія" виграла з рахунком 5:1, "Реал" - 3:1.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 7 березня в Лондоні і Неаполі, відповідно.

БАВАРІЯ - АРСЕНАЛ - 5:1

Роббен, 11 (1:0). Санчес, 30 (1:1). Левандовскі, 53 (2:1). Алькантара, 56 (3:1). Алькантара, 63 (4:1). Мюллер, 88 (5:1)

РЕАЛ МАДРИД - НАПОЛІ 3:1

Інсіньє, 8 (0:1), Бензема, 18 (1:1), Кроос, 49 (2:1), Каземіро, 54 (3:1)