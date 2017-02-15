"Нацистський" скандал довкола Зозулі: у Харкові з'явилися білборди на підтримку футболіста

На харківських вулицях з'явилися білборди з фото та лозунгом на підтримку українського футболіста Романа Зозулі. Про це пише ТСН.

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Судячи з оформлення, ініціатива належить харківським ультрас. "Зозуля, спасибі! Ми з тобою", - написано на білбордах.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня "Зозуля" перейшов в оренду в "Райо Вальєкано" з іншого іспанського клубу "Бетіс", однак ультрас "Райо Вальєкано" звинуватили Зозулю в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати гравця. Приводом стала футболка з тризубом, в якій він прилетів до Іспанії ще минулого літа.

ФІФА дозволила Зозулі повернутися до "Дніпра", де виступав до переходу в іспанський "Бетіс".