Гравці Бетіса вийшли на матч з Валенсією у футболках "Ми всі Зозуля"

Всі одинадцять гравців стартового складу іспанського «Бетіса» вийшли на матч 22-го туру Прімери проти «Валенсії» у футболках з написом «Ми всі Зозуля» (somos Todos Zozulia), повідомляє Sport.ua.

Читайте такожПоліція Іспанії відкрила 10 справ проти фанатів-кривдників Зозулі з "Райо Вальєкано"Таким чином вони висловили підтримку українському нападнику «Бетіса» Романа Зозулі, який був відданий в оренду «Райо Вальєкано», але не зміг грати за новий клуб через агресивно налаштованих по відношенню до нього фанатів, які звинуватили форварда в неонацизмі.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля повернувся в розташування «Бетіса», але брати участь в офіційних матчах команди не може, тому що заявлений за «Райо Вальєкано».