Легендарний воротар "Динамо" Віктор Чанов помер після нападу та черепно-мозкової травми

Сьогодні помер знаменитий воротар київського "Динамо" 1980-х років Віктор Чанов, повідомляється в групі Друзі Динамо в Facebook.

Воротар помер на 58-му році життя.

Як стало відомо "Спорт-Експрес", 20 січня на Віктора Чанова було скоєно напад в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинили черепно-мозкову травму. Наступного дня Чанову була зроблена складна операція.

Пік слави Чанова припав на виступи в київському "Динамо" (1982-1990). З киянами він тричі ставав чемпіоном СРСР і один раз вигравав Кубок країни. Чанов також є 5-разовим володарем Кубка СРСР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років та віце-чемпіоном Європи-1988 у складі збірної СРСР. Володар призу «Воротар року»:1986 року.

Крім "Динамо" Чанов виступав у донецькому "Шахтарі" (1978-1981), ізраїльських "Маккабі" з Хайфи (1990-1993) і "Бней Ієгуда" (1993-1994), а закінчив кар'єру в ЦСКА-"Борисфен" (1994-1995).