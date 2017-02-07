З "Дніпра" зняли 6 очок в турнірній таблиці Прем`єр-ліги

За невиконання ФК «Дніпро» рішення Дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) від 22 вересня 2016 року, головну команду було позбавлено 6 (шести) турнірних очок, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Відповідний лист надійшов до Федерації футболу України (ФФУ) від дисциплінарного комітету ФІФА.

Після внесення відповідних змін до турнірної таблиці, ФК «Дніпро» опустився на одинадцяте місце турнірної таблиці.

Нагадаємо, що раніше в цьому сезоні команда "Дніпро" була позбавлена 6-и турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА від 20.10.2016 р.

Таким чином, на даний момент у команди 6 очок в турнірній таблиці - 4 перемоги, 6 нічиїх, 8 поразок в турнірній таблиці (18 набраних балів).