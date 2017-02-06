Фанатам Бетіса не дозволили пронести банери на підтримку Зозулі на тренування

Деякі шанувальники Бетіса намагалися скористатися відкритим тренуванням команди, щоб підтримати Романа Зозулю, однак їм не дозволили пронести відповідні банери на трибуни стадіону, де севільська команда проводила це тренування, інформує "Чемпіон" з посиланням на As.

Читайте такожЗозуля: Я не боюся ні ультрас, ні чого-небудь іншого, але я побоююся за свою сім'юПісля кількох протестів з боку фанатів, до них вийшов Алексіс Трухільо, один з помічників Віктора Санчеса дель Амо. Він пояснив, що у клубі вважають за краще не відволікати футболістів від тренування подібним чином.

Зазначається, що розмова заспокоїла ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і загрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад. Зозуля обіцяв озвучити рішення про те, чи перейде він у мадридський клуб, в понеділок.