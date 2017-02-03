У соцмережах запустили флешмоб на підтримку Зозулі

У соцмережі Twitter запустили флешмоб #ProudOfZozulya - на підтримку футболіста Романа Зозулі, якого фанатське угруповування іспанського "Райо Вальєкано" звинуватило у нацизмі.

Кожен бажаючий приєднатися до флешмобу має зробити репост картинки на своїй сторінці.

Як повідомляв УНІАН,у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов з "Бетіса" в оренду в інший іспанський клуб "Райо Вальєкано". Однак, фанати "Райо", що відрізняються своїми ліворадикальними поглядами, назвали українця нацистом і зажадали від керівництва клубу негайно повернути гравця в "Бетіс".

Пізніше на захист футболіста виступили численні відомі громадські діячі, активісти. Президент іспанської Примери (найвищий дивізіон чемпіонату країни, аналог УПЛ) пообіцяв розібратися у цій справі, а керівництво "Райо Вальєкано" повторно запросило футболіста до клубу, пообіцявши повну безпеку й комфорт.