Екс-гравець збірної України допитаний ГПУ у справі про договірні матчі

Екс-гравець збірної України і колишній головний тренер ФК "Тернопіль" Роман Максимюк допитаний Генеральною прокуратурою України у справі про договірні матчі, повідомляє "Футбол 24".

Поки невідомо, в якому статусі знаходиться на допиті Максимюк (свідок або підозрюваний). Його ім'я фігурує у визнанні екс-футболіста молодіжного складу "Металіста" Євгена Малика як одного з організаторів договірних матчів.

До недавнього часу Роман Максимюк очолював ФК "Тернопіль". 18 січня 2017 року тренер і клуб припинили співпрацю.

Максимюк відомий як футболіст ряду українських клубів - "Динамо", "Дніпро", "Чорноморець", "Волинь", російського "Зеніту", казахстанських "Атирау" та "Казахмис".

У 1998-2002 роках провів п'ять матчів за національну збірну України.

Тренерську кар'єру починав у "Волині" (2012-2015), потім працював у "Вересі" (2015) і, до останнього часу, в "Тернополі".