Екс-гравець "Дніпра" Лучкевич підписав контракт з бельгійським "Стандардом"
16:26, 30 січня 2017Футбол
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Деталі угоди не розкриваються.
Лучкевич підписав контракт з бельгійським клубом / standard.be
Український футболіст Валерій Лучкевич перейшов з "Дніпра" в "Стандард", повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.
Контракт між гравцем і клубом був підписаний сьогодні. Деталі угоди не розкриваються.
21-річний Лучкевич народився в Запоріжжі і є вихованцем місцевого футболу. Грав за молодіжну команду "Металург" (Запоріжжя). Професійну кар'єру розпочав у 2014-му році і протягом трьох років (2014-2016) виступав за "Дніпро".
Виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, 19 та 21). У національну команду не притягувався.
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