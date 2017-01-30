Екс-гравець "Дніпра" Лучкевич підписав контракт з бельгійським "Стандардом"

Український футболіст Валерій Лучкевич перейшов з "Дніпра" в "Стандард", повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Контракт між гравцем і клубом був підписаний сьогодні. Деталі угоди не розкриваються.

21-річний Лучкевич народився в Запоріжжі і є вихованцем місцевого футболу. Грав за молодіжну команду "Металург" (Запоріжжя). Професійну кар'єру розпочав у 2014-му році і протягом трьох років (2014-2016) виступав за "Дніпро".

Виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, 19 та 21). У національну команду не притягувався.