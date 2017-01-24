Захисник "Карпат" Кравець перейшов в оренду до іспанської "Луго"
13:21, 24 січня 2017Футбол
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Контракт підписаний до кінця сезону 2016/17.
Кравець через півроку може стати повноцінним гравцем "Луго" / fckarpaty.lviv.ua
Львівські «Карпати» та іспанська «Луго» домовилися про піврічну оренду з правом викупу Василя Кравця, повідомляє ФК "Карпати".
Захисник покинув Анталью, де проводять свої збори «зелено-білі» і відправився в Галісію для проходження медогляду і підписання особистого контракту.
Василь Кравець вихованець школи "Карпати". Дебют на рівні Прем'єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, в матчі проти одеського «Чорноморця» (2:0). Загалом, за час проведений в першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Карпати" покинули Гегам Кадімян (перейшов в луганську "Зорю") і Густаво Бланко-Лещук (в донецький "Шахтар").
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