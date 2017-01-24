Захисник "Карпат" Кравець перейшов в оренду до іспанської "Луго"

Львівські «Карпати» та іспанська «Луго» домовилися про піврічну оренду з правом викупу Василя Кравця, повідомляє ФК "Карпати".

Захисник покинув Анталью, де проводять свої збори «зелено-білі» і відправився в Галісію для проходження медогляду і підписання особистого контракту.

Василь Кравець вихованець школи "Карпати". Дебют на рівні Прем'єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, в матчі проти одеського «Чорноморця» (2:0). Загалом, за час проведений в першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Карпати" покинули Гегам Кадімян (перейшов в луганську "Зорю") і Густаво Бланко-Лещук (в донецький "Шахтар").