Екс-воротар "Шахтаря" підписав контракт з полтавською "Ворсклою"

21-річний екс-воротар донецького "Шахтаря" Богдан Сарнавський приєднався до полтавської "Ворскли", повідомляє прес-служба клубу.

Голкіпер підписав з новим клубов повноцінний півторарічний контракт.

Читайте також"Динамо" не змогло здолати "Ворсклу" у матчі Прем'єр-лігиСарнавський - вихованець київської школи футболу. Грав за молодіжні команди "Динамо" та "Арсенал". "Дорослу" кар`єру розпочав у столичному "Арсеналі" (2012/13), звідки потрапив до "Шахтаря" (2013-2016). Першу половину сезону 2016/17 провів у російській "Уфі".

Грав за збірні України усіх вікових груп (U-16 - U-21) окрім національної.

Окрім Сарнавського, сьогодні також подовжив контракт з "Ворсклою" один з лідерів команди нападник Дмитро Хльобас.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Ворскла" посідає 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ. На рахунку команди 23 очки у 18 матчах - 6 перемог, 5 нічиїх та 7 поразок.