У столиці Аргентини спиляли пів-статуї Мессі

У столиці Аргентини Буенос-Айресі пошкоджена статуя Ліонеля Мессі, повідомив сам футболіст у своєму Twitter.

Вандали спиляли верхню частину тулуба, залишивши тільки ноги. Пропав також м'яч, який був біля ноги гравця.

"У Аргентини найганебніші шанувальники у світі", - підписав фото гравець.

Читайте такожАргентинець Тевес обжене Роналду і Мессі в списку найбільш високооплачуваних футболістів світуСтатую встановили влітку в рамках кампанії, учасники якої намагалися переконати Мессі повернутися в збірну Аргентини. Футболіст оголосив про відхід з команди після того, як аргентинці програли чилійцям у фіналі Кубка Америки. Мессі тоді не забив пенальті в серії післяматчевих ударів.

В серпні 2016 року Мессі вирішив повернутися в збірну.

Мер Буенос-Айреса пообіцяв, що статуя футболіста буде відновлена.