ФІФА назвала найкращу команду 2016-го року
20:28, 09 січня 2017Футбол
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9 січня у Цюриху відбулася церемонія нагородження ФІФА. У першу чергу оголошено команду року FIFpro.
До топ-11 потрапили 5 гравці "Реала" / twitter.com/FIFAcom
До неї потрапили 9 представників іспанської Примери: п'ятеро - з "Реала" та четверо - з "Барселони", передає Проспорт.
На сцену піднялися лише 7, адже гравці "Барселони" на чолі з Ліонелем Мессі не прибули на церемонію.
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Проте Андрес Іньєста записав відеозвернення до вболівальників, яке показали під час гала-вечора.
У команді не знайшлося місця для Антуана Грізманна, який потрапив у номінацію The Best, яку ФІФА вручить найкращому гравцю року.
Команда року ФІФА
Воротар: Нойєр
Захисники: Алвеш, Піке, Рамос, Марсело
Півзахисники: Модріч, Кроос, Іньєста
Нападники: Мессі, Суарес, Роналду
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