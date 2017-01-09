ФІФА назвала найкращу команду 2016-го року

До неї потрапили 9 представників іспанської Примери: п'ятеро - з "Реала" та четверо - з "Барселони", передає Проспорт.

На сцену піднялися лише 7, адже гравці "Барселони" на чолі з Ліонелем Мессі не прибули на церемонію.

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Проте Андрес Іньєста записав відеозвернення до вболівальників, яке показали під час гала-вечора.

У команді не знайшлося місця для Антуана Грізманна, який потрапив у номінацію The Best, яку ФІФА вручить найкращому гравцю року.

Команда року ФІФА

Воротар: Нойєр

Захисники: Алвеш, Піке, Рамос, Марсело

Півзахисники: Модріч, Кроос, Іньєста

Нападники: Мессі, Суарес, Роналду