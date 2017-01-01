"Арсенал" і "Тоттенхем" виграли чергові матчі англійської Прем'єр-ліги

В англійській Прем'єр-лізі відбулися заключні матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги, в яких "Тоттенхем" обіграв "Уотфорд", а "Арсенал" був сильнішим за "Крістал Пелас" повідомляє офіційний сайт ліги.

"Тоттенхем" в гостьовому матчі забив три голи у ворота "Уотфорда" ще в першому таймі. Спочатку дубль зробив Гаррі Кейн, який забив голи на 27-й і 33-й хвилинах. А на 41-й Деле Аллі довів рахунок до великого - 3:0. На самому початку другого тайму, на 47-й хвилині Аллі зробив дубль - 4:0. І лише в кінцівці матчу, на 90-й хвилині, Юнес Кабул забив єдиний гол у складі "Уотфорда" - 1:4.

"Арсенал" на своєму полі забив по голу в кожному таймі у ворота "Крістал Пелас". На 17-й хвилині відкрив рахунок точним ударом Олів'є Жиру, а на 56-й подвоїв перевагу лондонців Алекс Ивобі.

Напередодні "Ліверпуль" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0, а лідер чемпіонату лондонський "Челсі" обіграв "Сток Сіті" (4:2) і здобув 13-ту перемогу поспіль.

У турнірній таблиці після 19 матчів у "Челсі" 49 очок, "Ліверпуля" - 43, "Арсеналу" - 40, "Тоттенхема" і "Манчестер Сіті" - по 39. Замикає шістку найсильніших "Манчестер Юнайтед" - 36 очок.