ФІФА вже в січні розгляне можливість розширення чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в січні може затвердити розширення фінальної частини чемпіонату світу з футболу, повідомляє xsport.ua.

Робоча група з цього питання продовжує працювати над форматом, при якому в заключній частині світової першості будуть грати 48 команд, які планується ділити на 16 груп по 3 збірні. В результаті такої турнірної сітки буде проведено 80 ігор за 32 дні, а стадія плей-офф стартує з 1/16 фіналу.

За прогнозами аналітиків, прибуток від проведення чемпіонату світу зросте на 20 відсотків. Так, згідно з дослідженням ФІФА, чистий прибуток може збільшитися на 640 мільйонів доларів.

Дане питання буде поставлено на голосування виконкому ФІФА 10 січня 2017 року в Цюріху.

Нагадаємо, раніше керівництво ФІФА розглядало варіант зі скасуванням нічийних результатів на групових стадіях чемпіонатів світу.