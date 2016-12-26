Форвард "Шахтаря" Селезньов став гравцем "Карабюкспора"

Форвард "Шахтаря" Євген Селезньов підсилив склад турецького "Карабюкспора". Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що термін контракту Селезньова з "Карабюкспором" може скласти 2,5 року.

Нагадаємо, Селезньов став гравцем "Шахтаря" у травні 2016 року, коли повернувся в Україну з російської "Кубані". З липня по грудень футболіст провів за донецьку команду п'ять матчів, забивши один гол.

Він програв конкуренцію за місце в основному складі аргентинцеві Факундо Феррейрі, Едуардо та Андрію Борячуку.

Раніше "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з хорватом бразильського походження Едуардо.