Форвард "Шахтаря" Селезньов став гравцем "Карабюкспора"
11:13, 26 грудня 2016Футбол
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Досвідчений український футболіст продовжить кар'єру в Туреччині.
Євген Селезньов покинув "Шахтар" / ФК "Шахтар"
Форвард "Шахтаря" Євген Селезньов підсилив склад турецького "Карабюкспора". Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Раніше українські ЗМІ повідомляли, що термін контракту Селезньова з "Карабюкспором" може скласти 2,5 року.
Нагадаємо, Селезньов став гравцем "Шахтаря" у травні 2016 року, коли повернувся в Україну з російської "Кубані". З липня по грудень футболіст провів за донецьку команду п'ять матчів, забивши один гол.
Він програв конкуренцію за місце в основному складі аргентинцеві Факундо Феррейрі, Едуардо та Андрію Борячуку.
Раніше "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з хорватом бразильського походження Едуардо.
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