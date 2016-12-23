Італійська Серія А: "Наполі" та "Фіорентина" забили шість голів, "Рома" перемогла "К'єво" (результати матчів)

"Наполі" зміг вирвати нічию у центральному матчі 18-го туру італійської футбольної Серії А проти "Фіорентини". Гра завершилася з рахунком 3:3.

У складі "Фіорентини" два голи забив півзахисник Федеріко Бернардескі, а форвард Мауро Сарате своїм точним ударом на 82-й хвилині міг принести флорентійцям перемогу.

Однак "Наполі" врятував для себе нічию на п'ятій доданій хвилині другого тайму, коли пенальті реалізував Маноло Габбьядіні. Переж цим за неаполітанців забивали Лоренцо Інсіньє та Дріс Мертенс.

В іншому матчі дня "Рома" перемогла веронський "К'єво" з рахунком 3:1, завдяки чому скоротила відставання від першого місця, на якому знаходиться "Ювентус", до чотирьох очок.

Поєдинки 18-го туру за участю "Ювентуса" і "Мілана" перенесено, оскільки завтра ці команди зіграють між собою в матчі за Суперкубок Італії.

Також нагадаємо, що вчора міланський "Інтер" переміг римський "Лаціо" з рахунком 3:0.

Результати туру за участю лідерів:

Інтер - Лаціо - 3:0 (0:0)

Голи: Банега (54). Ікарді (56, 65).

Рома - Кьєво - 3:1 (1:1)

Голи: Ель Шаараві (45+1), Джеко (52), Перотті (90+2) - Де Гузман (37).

Фіорентина - Наполі - 3:3 (0:1)

Голи: Бернандескі (52, 69, 82) - Інсіньє (25), Мертенс (68), Габбьядині (90+5, з пенальті).

Становище лідерів:

1. Ювентус - 42 (після 17 матчів);

2. Рома - 38 (18);

3. Наполі - 35 (18);

4. Лаціо - 34 (18);

5. Мілан - 33 (17);

6. Аталанта - 32 (18);

7. Інтер - 30 (18);

8. Торіно - 28 (18).