Донецький "Шахтар" розірвав контракт з форвардом Селезньовим - ЗМІ

Донецький "Шахтар" домовився про дострокове розірвання контракту зі своїм 31-річним нападаючим Євгенієм Селезньовим, повідомляє "Динамоманія".

Селезньов втретє став гравцем "Шахтаря" у травні 2016 року, коли повернувся в Україну з російської "Кубані". З липня по грудень футболіст провів за донецьку команду п'ять матчів, забивши один гол. Він програв конкуренцію за місце в основному складі аргентинцю Факундо Феррейрі та українцю Андрію Борячуку.

Селезньов посідає третє місце серед найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України - на його рахунку 111 м'ячів у 230 матчах. Попереду нього тільки екс-гравці "Динамо" Сергій Ребров і Максим Шацьких.

Також Селезньов провів 52 матчі і забив 11 голів у складі збірної України. Він брав участь на чемпіонатах Європи 2012-го і 2016-го років.