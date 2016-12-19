Срна потрапив до сфери інтересів "Манчестер Сіті" - ЗМІ
18:45, 19 грудня 2016Футбол
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Англійський клуб спробує скласти конкуренцію "Барселоні" в боротьбі за капітана "Шахтаря".
Срна може опинитися в "Манчестер Сіті" / football.ua
Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна потрапив до сфери інтересів англійського "Манчестер Сіті", повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.
Наголошується, що нинішній тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола був зацікавлений в послугах Срни ще в ті часи, коли працював наставником "Барселони" та "Баварії".
В англійському клубі вже зібрали всю інформацію про можливий перехід Срни з "Шахтаря" в "Барселону", щоб зрозуміти, наскільки реально скласти конкуренцію каталонському клубу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Срна узгодив з "Барселоною" контракт терміном на 1,5 року, і йому залишилося домовитися з клубом по зарплаті.
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