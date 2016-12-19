Срна потрапив до сфери інтересів "Манчестер Сіті" - ЗМІ

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна потрапив до сфери інтересів англійського "Манчестер Сіті", повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Наголошується, що нинішній тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола був зацікавлений в послугах Срни ще в ті часи, коли працював наставником "Барселони" та "Баварії".

В англійському клубі вже зібрали всю інформацію про можливий перехід Срни з "Шахтаря" в "Барселону", щоб зрозуміти, наскільки реально скласти конкуренцію каталонському клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Срна узгодив з "Барселоною" контракт терміном на 1,5 року, і йому залишилося домовитися з клубом по зарплаті.