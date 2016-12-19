ФІФА знову покарала Україну за прояви неонацизму на трибунах
Цього разу ФІФА обмежилася штрафом на Федерацію футболу України.
Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0). Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.
Сума штрафу склала 60 тисяч швейцарських франків (близько 56 тисяч євро). Дискваліфікації харківського стадіону або покарання у вигляді матчів збірної України без глядачів ФФУ вдалося уникнути.
Нагадаємо, матч Україна - Сербія відбувся 15 листопада на харківському стадіоні "Металіст". Після нього організація FARE, що бореться з расизмом і ксенофобією в європейському футболі, передала матеріали по цій грі у ФІФА.
"На 88-й хвилині матчу група з 100 вболівальників збірної України у секторі 13 і 14 прокричали "Зіг Хайль - Рудольф Гесс - Гітлерюгенд - СС". Такий перфоманс супроводжувався характерним нацистським вітанням правою рукою. Тривалість кричалки - не менше однієї хвилини", - йдеться у звіті FARE.
Також додамо, що через подібні порушень збірна України не може проводити домашні матчі ЧС-2018 на "Арені Львів", яка знаходиться під дискваліфікацією ФІФА.