ФІФА знову покарала Україну за прояви неонацизму на трибунах

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0). Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Сума штрафу склала 60 тисяч швейцарських франків (близько 56 тисяч євро). Дискваліфікації харківського стадіону або покарання у вигляді матчів збірної України без глядачів ФФУ вдалося уникнути.

Нагадаємо, матч Україна - Сербія відбувся 15 листопада на харківському стадіоні "Металіст". Після нього організація FARE, що бореться з расизмом і ксенофобією в європейському футболі, передала матеріали по цій грі у ФІФА.

"На 88-й хвилині матчу група з 100 вболівальників збірної України у секторі 13 і 14 прокричали "Зіг Хайль - Рудольф Гесс - Гітлерюгенд - СС". Такий перфоманс супроводжувався характерним нацистським вітанням правою рукою. Тривалість кричалки - не менше однієї хвилини", - йдеться у звіті FARE.

Також додамо, що через подібні порушень збірна України не може проводити домашні матчі ЧС-2018 на "Арені Львів", яка знаходиться під дискваліфікацією ФІФА.