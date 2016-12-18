АПЛ. "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" у центральному матчі туру (результати матчів)

"Манчестер Сіті" обіграв вдома лондонський "Арсенал" у центральному матчі 17-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.

Гра завершилася з рахунком 2:1 - на гол "каноніра" Тео Уолкотта господарі відповіли влучними ударами Лероя Сане та Рахіма Стерлінга. Цей успіх дозволив "Сіті" обійти в турнірній таблиці "Арсенал" і як мінімум один день займати другу сходинку чемпіонату.

Завтра друге місце може собі повернути "Ліверпуль". Це станеться, якщо команда Юргена Клоппа переможе в міському дербі "Евертон".

Лідером чемпіонату залишається лондонський "Челсі", який виграв останні 11 матчів сезону, в тому числі вчора - у "Крістал Пелас".

Результати матчів 17-го туру за участю лідерів:

Манчестер Сіті - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голи: Уолкотт (5) - Сані (47), Стерлінг (71).

Тоттенхем - Бернлі - 2:1 (1:1)

Голи: Аллі (27), Роуз (71) - Барнс (21).

Крістал Пелас - Челсі - 0:1 (0:1)

Гол: Дієго Коста (43).

Вест Бромвіч - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голи: Ібрагімовіч (5, 56).

Становище лідерів:

1. Челсі - 43 (після 17 матчів);

2. Манчестер Сіті - 36 (17);

3. Ліверпуль - 34 (16);

4. Арсенал - 34 (17);

5. Тоттенхем - 33 (17);

6. Манчестер Юнайтед - 30 (17).