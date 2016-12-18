АПЛ. "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" у центральному матчі туру (результати матчів)
"Манчестер Сіті" вийшов на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
"Манчестер Сіті" обіграв вдома лондонський "Арсенал" у центральному матчі 17-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.
Гра завершилася з рахунком 2:1 - на гол "каноніра" Тео Уолкотта господарі відповіли влучними ударами Лероя Сане та Рахіма Стерлінга. Цей успіх дозволив "Сіті" обійти в турнірній таблиці "Арсенал" і як мінімум один день займати другу сходинку чемпіонату.
Завтра друге місце може собі повернути "Ліверпуль". Це станеться, якщо команда Юргена Клоппа переможе в міському дербі "Евертон".
Лідером чемпіонату залишається лондонський "Челсі", який виграв останні 11 матчів сезону, в тому числі вчора - у "Крістал Пелас".
Результати матчів 17-го туру за участю лідерів:
Манчестер Сіті - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голи: Уолкотт (5) - Сані (47), Стерлінг (71).
Тоттенхем - Бернлі - 2:1 (1:1)
Голи: Аллі (27), Роуз (71) - Барнс (21).
Крістал Пелас - Челсі - 0:1 (0:1)
Гол: Дієго Коста (43).
Вест Бромвіч - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голи: Ібрагімовіч (5, 56).
Становище лідерів:
1. Челсі - 43 (після 17 матчів);
2. Манчестер Сіті - 36 (17);
3. Ліверпуль - 34 (16);
4. Арсенал - 34 (17);
5. Тоттенхем - 33 (17);
6. Манчестер Юнайтед - 30 (17).