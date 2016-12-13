УЄФА планує збільшити дохід від продажу телеправ на матчі ЛЧ на 700 мільйонів євро

16:43, 13 грудня 2016
Футбол
95

Союз хоче отримувати 3,2 млрд євро замість нинішніх 2,5 млрд.

uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує збільшити дохід від продажу прав на телетрансляції матчів Ліги чемпіонів з 2,5 до 3,2 мільярда євро, повідомляє Р-спорт із посиланням на Bloomberg.

Остання угода принесла УЄФА 2,5 мільярда євро. Повідомляється, що 80% виручки УЄФА складають доходи від продажу телетрансляцій, решта 20% припадають на спонсорські контракти.

Продаж прав на телетрансляції стартує у вівторок і передбачає придбання пакета на період з 2018 по 2021 рік.

Раніше УЄФА повідомив, що за новими правилами у ігровий день Ліги чемпіонів два матчі будуть починатися о 19:00 за центральним європейським часом (20.00 - по Києву), ще шість зустрічей — о 21:00 (22.00).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter