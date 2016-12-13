УЄФА планує збільшити дохід від продажу телеправ на матчі ЛЧ на 700 мільйонів євро

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує збільшити дохід від продажу прав на телетрансляції матчів Ліги чемпіонів з 2,5 до 3,2 мільярда євро, повідомляє Р-спорт із посиланням на Bloomberg.

Остання угода принесла УЄФА 2,5 мільярда євро. Повідомляється, що 80% виручки УЄФА складають доходи від продажу телетрансляцій, решта 20% припадають на спонсорські контракти.

Продаж прав на телетрансляції стартує у вівторок і передбачає придбання пакета на період з 2018 по 2021 рік.

Раніше УЄФА повідомив, що за новими правилами у ігровий день Ліги чемпіонів два матчі будуть починатися о 19:00 за центральним європейським часом (20.00 - по Києву), ще шість зустрічей — о 21:00 (22.00).