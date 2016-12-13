Відвідуваність чемпіонату України впала на 14% порівняно з минулим сезоном

Відвідуваність вищого дивізіону чемпіонату України з футболу в нинішньому сезоні є рекордно низькою за всі 25 років проведення змагань, пише Tribuna.ua.

За підсумками 18-ти турів нинішнього чемпіонату середня відвідуваність української Прем'єр-ліги становить 4 296 осіб. Порівняно з сезоном цей показник впав на 14,2%.

Найвідвідуванішим матчем сезону стала гра першого кола "Шахтар" - "Динамо" в Харкові, на яку прийшли 39 677 осіб. Антирекорд був встановлений на матчі 18-го туру "Сталь" - Зоря", який відбувся на дніпровському стадіоні "Метеор" і зібрав 150 вболівальників.

Після 18 турів найкраща середня домашня відвідуваність залишається у "Динамо" - 10 353 вболівальника. Далі йдуть "Шахтар" (8 003), "Чорноморець" (5 978), "Дніпро" (5 659) та "Олімпік" (4 889).