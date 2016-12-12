Півзахисник "Динамо" Рибалка: "Шахтар" можна привітати з чемпіонством

Півзахисник київського "Динамо" Сергій Рибалка вважає, що донецький "Шахтар" можна достроково привітати з перемогою в чемпіонаті України після того, як "гірники" відірвалися від киян в чемпіонаті України на 13 очок.

Про це Рибалка заявив в інтерв'ю програмі "Профутбол" після поразки від "Шахтаря" у домашньому матчі Прем'єр-ліги з рахунком 3:4.

"Думаю, потрібно бути реалістами. 13 очок відіграти нереально. "Шахтар" демонструє хороший футбол, і такий розрив в цьому чемпіонаті не відіграється. Думаю, можна привітати "Шахтар" з чемпіонством", - заявив футболіст.

Сергій Рибалка в першому таймі гри забив гол за свою команду, реалізувавши штрафний удар. Цей забитий м'яч вивів "Динамо" вперед 2:1, але після перерви втримати перевагу у господарів поля не вийшло.

"Цей гол ніякої радості не додає, оскільки ми не виграли. Прийшло досить багато вболівальників, хотілося їх в цю погоду порадувати перемогою. Думаю, для них була хороша гра - була атака на атаку. Навіть коли ми вигравали, то не "сідали" і намагалися грати в футбол. Але, як бачите, не вийшло. Без удачі футбол не буває", - сказав Рибалка.

Півзахисник також вибачився перед своєю командою за те, що в кінці матчу не впорався з нервами і отримав червону картку.