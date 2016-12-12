Скандальний екс-президент ФІФА переживає, що Росія втратить ЧС-2018

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер вважає, що можливе скасування чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії може обернутися катастрофою.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, відповідаючи на питання про ризик скасування ЧС-2018 у зв'язку з допінговим скандалом, в який потрапила РФ.

"Організований допінг – це погано, я згоден. Але якщо ми подивимося на геополітичну карту світу, можлива відміна ЧС-2018 в Росії матиме катастрофічні наслідки", - вважає Блаттер.

Блаттер також повідомив, що перед виборами країн-господарів ЧС-2018 і ЧС-2022 він сподівався, що конкурси виграють Росія і США, відповідно.

За його словами, господарем ЧС-2022 став Катар після того, як президент Франції Ніколя Саркозі в присутності еміра Катару попросив у тодішнього президента УЄФА француза Мішеля Платіні "голосувати в інтересах Франції".

"Про ЧС-2022 я знав, що Катар виграв, ще перед тим, як відкрив конверт", - сказав Блаттер.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Блаттер був усунений від футболу на вісім років після звинувачення в неправомірної передачі 1,3 мільйона фунтів на рахунок Мішеля Платіні. Пізніше покарання скоротили до шести років.