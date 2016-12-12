Сьогодні стане відомий володар "Золотого м'яча" найкращому футболісту світу 2016 року
11:14, 12 грудня 2016Футбол
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На почесний індивідуальний трофей претендують три гравця.
Сьогодні визначиться володар "Золотого м'яча" / francefootball.fr
Сьогодні ввечері стане відомий новий володар найпрестижнішого індивідуального трофею у світовому футболі "Золотий м'яч".
На звання найкращого футболіста 2016 року претендують три гравці - форвард збірної Аргентини та "Барселони" Ліонель Мессі, форвард збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, а також форвард збірної Франції та мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн.
Розширений список гравців включав в себе 30 осіб.
Переможця конкурсу, який з 2016 року знову організовує видання France Football, визначають журналісти з різних країн світу.
Володар трофею визначиться сьогодні. Початок церемонії о 21:00 за київським часом.
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