Сьогодні стане відомий володар "Золотого м'яча" найкращому футболісту світу 2016 року

Сьогодні ввечері стане відомий новий володар найпрестижнішого індивідуального трофею у світовому футболі "Золотий м'яч".

На звання найкращого футболіста 2016 року претендують три гравці - форвард збірної Аргентини та "Барселони" Ліонель Мессі, форвард збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, а також форвард збірної Франції та мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн.

Розширений список гравців включав в себе 30 осіб.

Переможця конкурсу, який з 2016 року знову організовує видання France Football, визначають журналісти з різних країн світу.

Володар трофею визначиться сьогодні. Початок церемонії о 21:00 за київським часом.