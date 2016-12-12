Бразильські вболівальники і гравці вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі футболістів
В останній день футбольного сезону в Бразилії вболівальники і гравці вшанували пам'ять футболістів клубу "Шапекоенсе", загиблих в авіакатастрофі.
На стадіонах по всій країні вболівальники тримали фотографії футболістів і співали гімн команди, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Бразильська федерація футболу скасувала матч між "Шапекоэнсе" і "Атлетіко Мінейро", який мав відбутися в місті Chapecó.
Жодна команда не отримала очки за матч. На порожній стадіон вийшли лише четверо суддів у знак поваги.
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Більшість футболістів "Шапекоенсе" загинули в результаті аварії літака ВАЕ Avro неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії.
Авіалайнер виконував чартерний рейс з Сан-Паулу. Команда летіла на один з двох фінальних матчів Кубка Південної Америки.
В авіакатастрофі вижили тільки шість людей, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.
Колумбійський футбольний клуб "Атлетіко Насьональ", який повинен був грати з "Шапекоенсе" у фіналі, попросив присудити кубок загиблим футболістам. Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) погодилася, і переможцем оголосили "Шапекоенсе".