Бразильські вболівальники і гравці вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі футболістів

На стадіонах по всій країні вболівальники тримали фотографії футболістів і співали гімн команди, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Бразильська федерація футболу скасувала матч між "Шапекоэнсе" і "Атлетіко Мінейро", який мав відбутися в місті Chapecó.

Жодна команда не отримала очки за матч. На порожній стадіон вийшли лише четверо суддів у знак поваги.

Читайте такожФутболіст бразильського клубу, який потрапив в авіакатастрофу, вийшов з коми

Більшість футболістів "Шапекоенсе" загинули в результаті аварії літака ВАЕ Avro неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії.

Авіалайнер виконував чартерний рейс з Сан-Паулу. Команда летіла на один з двох фінальних матчів Кубка Південної Америки.

В авіакатастрофі вижили тільки шість людей, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.

Колумбійський футбольний клуб "Атлетіко Насьональ", який повинен був грати з "Шапекоенсе" у фіналі, попросив присудити кубок загиблим футболістам. Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) погодилася, і переможцем оголосили "Шапекоенсе".