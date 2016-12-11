УПЛ. "Зоря" закрила рік гостьовою перемогою над "Сталлю"

Луганська "Зоря" перемогла кам'янську "Сталь" у матчі 18-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:0.

Обидва голи гості забили протягом трьох хвилин другого тайму - спочатку Олександр Караваєв вдало зіграв на добиванні після удару зі штрафного від Дмитра Гречишкіна, а потім Денніс Бонавентуре реалізував вихід віч-на-віч з воротарем "Сталі" Юрієм Паньківим.

Таким чином, "Зоря" завершила 2016-й рік на третьому місці в турнірній таблиці, маючи 34 очки. "Сталь" з 14 балами знаходиться на дев'ятому місці в чемпіонаті.

Сталь (Кам'янське) - Зоря (Луганськ) - 0:2 (0:0)

Голи: Караваєв (74), Бонавентуре (76)

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Карасюк (Дебелко, 79), Задерака (Васін, 64), Кузик (Дансо, 76), Р. Малакян, Е. Малакян, Карікарі;

З: Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцький, Чайковський (Любеновіч, 77), Гречишкін, Петряк (Пауліньо, 46), Ліпартія, Караваєв, Безбородько (Бонавентуре, 46).

Попередження: Пашаєв - Чайковський, Гречишкін.