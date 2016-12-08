"Шахтар" зіграє з португальською "Брагою" резервістами

Став відомий стартовий склад донецького "Шахтаря" в матчі шостого туру Ліги Європи з португальською "Брагою". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Серед твердих гравців основного складу гру матч з "Брагою" розпочнуть у старті лише бразильці Марлос і Тайсон. Інші футболісти є гравцями найближчого резерву "гірників".

Склад "Шахтаря" виглядає так: Микита Шевченко, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Микола Матвієнко, В'ячеслав Танковський, Максим Малишев, Марлос, Дентіньо, Тайсон, Андрій Борячук.

В запасі знаходяться Антон Каніболоцький, Олександр Кучер, Василь Кобін, Фред, Бернард, Віктор Коваленко, Факундо Феррейра.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека не взяв на матч з "Брагою" низку основних гравців.

Матч "Брага" - "Шахтар" відбудеться сьогодні в Португалії. Початок гри - о 18:00.