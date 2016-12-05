"Динамо" може оновити антирекорд відвідуваності на матчі з "Бешикташем"

У завтрашньому матчі Ліги чемпіонів з "Бешикташем" прогнозується єврокубковий антирекорд київського "Динамо" на НСК "Олімпійський" після його реконструкції. Про це повідомляє segodnya.ua.

За даними видання, очікується максимум 15 тисяч глядачів. На даний момент продано 12 тисяч квитків. При цьому стамбульську команду, за попередньою інформацією, буде підтримувати близько 2,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, квитки на "Динамо" – "Бешикташ" продаються за ціною від 150 до 1500 грн.

Попередній антирекорд був встановлений на матчі "Динамо" – "Бенфіка" у жовтні – 25 991 глядач.

До реконструкції НСК "Олімпійський" антирекордом "Динамо" в Лізі чемпіонів був показник в 5 000 глядачів - стільки вболівальників відвідало матч з португальською "Боавіштою" в жовтні 2001 року. Це був останній матч ЛЧ для тренера "Динамо" Валерія Лобановського.