Донецький "Олімпік" згоден переїхати з Сум в інше місто

Донецький футбольний клуб "Олімпік" готовий переїхати в будь-яке місто України, яке запропонує всі необхідні умови для тренувань і гри футболістів. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

Приводом для заяви стала відміна домашнього матчу "Олімпіка" проти львівських "Карпат" на стадіоні "Ювілейний" у Сумах через обмерзання поля. Донецькій команді загрожує в цій грі технічна поразка з рахунком 0:3.

"Олімпік" готовий до діалогу щодо переїзду в будь-яке інше місто, де є відповідна інфраструктура і відповідний вимогам стадіон", - сказав Гельзін.

Нагадаємо, з 2014 року, коли "Олімпік" дебютував у Прем'єр-лізі, клуб змушений грати за межами рідного міста через військовий конфлікт на Донбасі.

З того часу донецька команда проводила більшість своїх домашніх матчів у Києві на стадіоні імені Баннікова. Однак на початку нинішнього сезону "Олімпік" став приймати суперників на стадіоні "Ювілейний" у Сумах.