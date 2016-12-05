ФІФА може знову покарати збірну України матчем без глядачів

ФІФА може покарати збірну України з футболу проведенням одного домашнього матчу без вболівальників, повідомляє Sport Arena, посилаючись на інформацію телепрограми "Великий футбол".

Виною тому поведінка групи українських вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії 15 листопада.

Відома футбольна організація, яка бореться проти расизму і ксенофобії в європейському футболі (FARE), передала у ФІФА матеріал по матчу Україна - Сербія, зафіксувавши грубі порушення. А вже 27 листопада ФІФА надіслала лист у ФФУ, в якому повідомила, що на підставі звіту FARE відкрила дисциплінарну справу щодо поведінки вболівальників.

Зокрема, знову мова йде про прояв нацизму на трибунах.

Читайте такожІз-за купки покидьків Харків знову може втратити футбол - директор збірної України"На 88-й хвилині матчу група з 100 вболівальників збірної України у секторі 13 і 14 прокричали "Зіг Хайль – Рудольф Гесс – Гітлерюгенд — СС". Такий перфоманс супроводжувалася характерним нацистським вітанням правою рукою. Тривалість кричалки – не менше однієї хвилини", - йдеться у звіті FARE.

У звіті FARE є також відефиксация вболівальників, які вигукували нацистські гасла. За цим фактом харківська поліція порушила кримінальну справу, щоб встановити винуватців, а Федерація футболу України відправить лист до ФІФА зі своїм трактуванням епізодів, щоб уникнути суворого покарання.

Нагадаємо, збірна України проводила без уболівальників перший домашній матч у відбірковому турнірі до ЧС-2018 проти команди Ісландії (1:1).