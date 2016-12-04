УПЛ. "Шахтар" знову переміг і збільшив відрив від "Динамо" до 10 очок

Донецький "Шахтар" переміг кам'янську "Сталь" у матчі 17-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Зустріч, що пройшла на "Арені Львів", завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі гол за "Шахтар" забив Марлос, який заробив і реалізував пенальті.

Після перерви перевагу "гірників" подвоїв Тайсон - йому вдалося з-за меж штрафного майданчика завдати обвідний удар в кут воріт "Сталі".

Таким чином, "Шахтар" здобув 15-ту перемогу в чемпіонаті і тепер має в своєму активі 47 очок. У київського "Динамо", яке знаходиться на другому місці в турнірній таблиці, 37 очок.

"Сталь" після поразки від "Шахтаря" з 14 очками залишилася на восьмій позиції в чемпіонаті, але вже сьогодні може втратити це місце, якщо кропивницька "Зірка" не програє "Олександрії".

Шахтар - Сталь - 2:0 (1:0)

Голи: Марлос (31, з пенальті), Тайсон (79)

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Дентіньо, 72), Бернард (Тайсон, 46), Едуардо (Борячук, 61);

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Р. Малакян, Е. Малакян, Каленчук (Месхі, 77), Карасюк, Комваліус (Карікарі, 55), Мисик (Кузик, 39).

Попередження: Едуардо - Каленчук.