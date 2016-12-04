Матч Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Карпати" не відбудеться через замерзле поле в Сумах

13:53, 04 грудня 2016
Футбол
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КДК ФФУ прийме рішення - зарахувати "Олімпіку" технічну поразку або переграти матч.

Поле в Сумах виявилося замерзлим / @FCKarpatyLviv

Футбольний матч 17-го туру Прем'єр-ліги між донецьким "Олімпіком" та львівськими "Карпатами" не відбудеться, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зазначається, що поле на стадіоні "Ювілейний" в Сумах, де мав пройти поєдинок, непридатне до матчу.

Долю матчу вирішить Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ), якому УПЛ передало матеріали справи.

Нагадаємо, незважаючи на складні погодні умови, керівництво "Олімпіка" прийняло рішення проводити матч з "Карпатами" на стадіоні "Ювілейний".

В "Карпатах" вчора проінспектували полі - виявилося, що воно не було накрите захисною плівкою і повністю замерзло.

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