Матч Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Карпати" не відбудеться через замерзле поле в Сумах

Футбольний матч 17-го туру Прем'єр-ліги між донецьким "Олімпіком" та львівськими "Карпатами" не відбудеться, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зазначається, що поле на стадіоні "Ювілейний" в Сумах, де мав пройти поєдинок, непридатне до матчу.

Долю матчу вирішить Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ), якому УПЛ передало матеріали справи.

Нагадаємо, незважаючи на складні погодні умови, керівництво "Олімпіка" прийняло рішення проводити матч з "Карпатами" на стадіоні "Ювілейний".

В "Карпатах" вчора проінспектували полі - виявилося, що воно не було накрите захисною плівкою і повністю замерзло.