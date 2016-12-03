"Барселона" і "Реал" зіграли внічию в центральному матчі чемпіонату Іспанії

У Барселоні завершився центральний матч туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Барселона" приймала на своєму полі мадридський "Реал" і не зуміла втримати перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі на початку другого тайму, на 53-й хвилині відкрив Луїс Суарес. І довгий час здавалося, що цей м'яч принесе перемогу господарям поля. Але, на 90-й хвилині, до "королівського клубу" з Мадрида спасіння прийшло в особі Серхіо Рамоса. Навіс Модріча зі штрафного зліва призвів до того, що Рамос переграв у повітрі Маскерано і головою пробив повз воротаря - 1:1.

Таким чином, "Реал" зберіг свою перевагу над "Барселоною" у 6 очок за підсумками 14 турів - 34 бали проти 28 у суперника.