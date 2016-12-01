Бойко пропустив два м'ячі в першому матчі за "Малагу"

В Іспанії відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Короля (Copa del Ray), в одному з яких "Малага" програла "Кордобі" з рахунком 0:2, а голи пропустив український воротар Денис Бойко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наш голкіпер надійно стояв у воротах до 70-ї хвилини. А потім, на 71-й, відбив удар Родрі, але не зумів зреагувати на добивання того ж футболіста. За 12 хвилин, на 83-й, Борха Домінгес відправив другий гол у ворота Бойка.

Українець не є основним голкіпером "Малаги", тому вийшов тільки в матчі Кубка Короля, пропускаючи матчі Примери - чемпіонату Іспанії.

Бойко перейшов у "Малагу" в серпні 2016 року з турецького "Бешикташа". В команді з Стамбула він провів півроку (із січня 2016-го), зігравши ряд невдалих матчів. В Україні він виступав за столичні "Динамо", ЦСКА і "Оболонь", а також "Кривбас" і "Дніпро".