Кубок України, 1/4 фіналу, "Дніпро" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпрі відбудеться матчу 1/4 фіналу Кубку України з футболу, в якому "Дніпро" прийматиме "Ворсклу" (Полтава).

Клуби вже грали у межах 15 туру чемпіонату України у листопаді. Тоді завдяки голам Руслана Ротаня та Валерія Лучкевича полтавський матч закінчився перемогою дніпрян - 0:2.

У попередньому раунді Кубку України команда Василя Сачка здобула непросту перемогу над "Вересом" (Рівне) з мінімальним рахунком завдяки голу Юрія Коломойця, а "Дніпро" виборов путівку до 1/4 фіналу після вдалої серії пенальті у матчі з чернігівською "Десною".

На котируваннях букмекерських контор у сьогоднішньому матчі фаворитом з невеликою перевагою є "Дніпро". На перермогу господарів поля ставки приймаються з коефіціентом 2,20 до 1, на нічию - 3,16 до 1, на перемогу "Ворскли" - 3,13 до 1.

Матч 1/4 фіналу Кубку України з футболу "Дніпро" - "Ворскла" розпочнеться у Дніпрі о 19.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.