Кубок України, 1/4 фіналу, "Дніпро" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція
У Дніпрі визначиться півфіналіст кубкового турніру.
Сьогодні у Дніпрі відбудеться матчу 1/4 фіналу Кубку України з футболу, в якому "Дніпро" прийматиме "Ворсклу" (Полтава).
Клуби вже грали у межах 15 туру чемпіонату України у листопаді. Тоді завдяки голам Руслана Ротаня та Валерія Лучкевича полтавський матч закінчився перемогою дніпрян - 0:2.
У попередньому раунді Кубку України команда Василя Сачка здобула непросту перемогу над "Вересом" (Рівне) з мінімальним рахунком завдяки голу Юрія Коломойця, а "Дніпро" виборов путівку до 1/4 фіналу після вдалої серії пенальті у матчі з чернігівською "Десною".
На котируваннях букмекерських контор у сьогоднішньому матчі фаворитом з невеликою перевагою є "Дніпро". На перермогу господарів поля ставки приймаються з коефіціентом 2,20 до 1, на нічию - 3,16 до 1, на перемогу "Ворскли" - 3,13 до 1.
Матч 1/4 фіналу Кубку України з футболу "Дніпро" - "Ворскла" розпочнеться у Дніпрі о 19.00.
ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.