АПЛ. "Арсенал" переміг "Борнмут", Моуріньо знову посварився з арбітром (результати матчів)

Лондонський "Арсенал" переміг "Борнмут", а "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з "Вест Хемом" в чергових матчу 13-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги.

"Арсенал" переміг суперника з рахунком 3:1. Дубль у складі "канонірів" зробив чилійський нападник Алексіс Санчес, ще один забитий м'яч - на рахунку Тео Волкотта.

Матч "Манчестер Юнайтед" з "Вест Хемом" не обійшовся без чергового скандалу з головним тренером "МЮ" Жозе Моуріньо.

На 28-й хвилині матчу знаменитий португальський фахівець занадто бурхливо обурювався рішенням арбітра показати жовту картку за симуляцію гравцю його команди Полю Погба. Через це Моуріньо був вилучений з тренерської зони і відправився дивитися гру на трибуни "Олд Траффорд".

Без португальця на лавці "МЮ" не зміг перемогти "Вест Хем". Гра завершилася з рахунком 1:1, і такий результат відкинув "Червоних дияволів" від першого місця на 11 очок.

Нагадаємо, вчора лондонський "Челсі" обіграв "Тоттенхем" і залишився лідером Прем'єр-ліги. "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль", що входять в Топ-3 чемпіонату, свої поєдинки також завершили перемогами.

Результати матчів за участю лідерів:

Арсенал - Борнмут - 3:1 (1:1)

Голи: Санчес (12, 90), Волкотт (53) - Вілсон (23, з пенальті).

Манчестер Юнайтед - Вест Хем - 1:1 (1:1)

Голи: Ібрагімовіч (21) - Сахо (2).

Саутгемптон " - "Евертон" - 1:0 (1:0)

Гол: Остін (1).

Бернлі - Манчестер Сіті - 1:2 (1:1)

Голи: Марні (14) - Агуеро (37, 60).

Ліверпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голи: Орігі (75), Мілнер (90, з пенальті).

Челсі - Тоттенхем - 2:1 (1:1)

Голи: Педро (45), Мозес (52) - Еріксен (11).

Турнірна таблиця:

1. Челсі - 31 (13);

2. Ліверпуль - 30 (13);

3. Манчестер Сіті - 30 (13);

4. Арсенал - 29 (13);

5. Тоттенхем - 24 (13);

6. Манчестер Юнайтед - 20 (13);

7. "Евертон" - 19 (12);

8. Уотфорд - 19 (13).