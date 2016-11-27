АПЛ. "Арсенал" переміг "Борнмут", Моуріньо знову посварився з арбітром (результати матчів)
Сьогодні завершилися матчі 13-го туру чемпіонату Англії.
Лондонський "Арсенал" переміг "Борнмут", а "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з "Вест Хемом" в чергових матчу 13-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги.
"Арсенал" переміг суперника з рахунком 3:1. Дубль у складі "канонірів" зробив чилійський нападник Алексіс Санчес, ще один забитий м'яч - на рахунку Тео Волкотта.
Матч "Манчестер Юнайтед" з "Вест Хемом" не обійшовся без чергового скандалу з головним тренером "МЮ" Жозе Моуріньо.
На 28-й хвилині матчу знаменитий португальський фахівець занадто бурхливо обурювався рішенням арбітра показати жовту картку за симуляцію гравцю його команди Полю Погба. Через це Моуріньо був вилучений з тренерської зони і відправився дивитися гру на трибуни "Олд Траффорд".
Без португальця на лавці "МЮ" не зміг перемогти "Вест Хем". Гра завершилася з рахунком 1:1, і такий результат відкинув "Червоних дияволів" від першого місця на 11 очок.
Нагадаємо, вчора лондонський "Челсі" обіграв "Тоттенхем" і залишився лідером Прем'єр-ліги. "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль", що входять в Топ-3 чемпіонату, свої поєдинки також завершили перемогами.
Результати матчів за участю лідерів:
Арсенал - Борнмут - 3:1 (1:1)
Голи: Санчес (12, 90), Волкотт (53) - Вілсон (23, з пенальті).
Манчестер Юнайтед - Вест Хем - 1:1 (1:1)
Голи: Ібрагімовіч (21) - Сахо (2).
Саутгемптон " - "Евертон" - 1:0 (1:0)
Гол: Остін (1).
Бернлі - Манчестер Сіті - 1:2 (1:1)
Голи: Марні (14) - Агуеро (37, 60).
Ліверпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голи: Орігі (75), Мілнер (90, з пенальті).
Челсі - Тоттенхем - 2:1 (1:1)
Голи: Педро (45), Мозес (52) - Еріксен (11).
Турнірна таблиця:
1. Челсі - 31 (13);
2. Ліверпуль - 30 (13);
3. Манчестер Сіті - 30 (13);
4. Арсенал - 29 (13);
5. Тоттенхем - 24 (13);
6. Манчестер Юнайтед - 20 (13);
7. "Евертон" - 19 (12);
8. Уотфорд - 19 (13).