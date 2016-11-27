УПЛ. Дубль Коваленка приніс "Шахтарю" перемогу над "Дніпром" (відео)

Донецький "Шахтар" переміг "Дніпро" з рахунком 2:0 в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Обидва голи "гірників" у цій зустрічі забив півзахисник Віктор Коваленко. На 36-й хвилині він головою замкнув подачу з лівого флангу у виконанні Ярослава Ракицького, а ще через три хвилини відправив м'яч у порожні ворота після провалу дніпровської захисту і передачі від Едуардо.

Примітно, що за рахунку 0:0 Коваленко заробив для "Шахтаря" пенальті, але з ударом Марлоса з одинадцяти метрів впорався воротар господарів Андрій Лунін.

Результат матчу ніяк не вплинув на становище команд у турнірній таблиці. "Шахтар" залишається лідером чемпіонату з 44 очками, "Дніпро" знаходиться на передостанньому місці, маючи 8 балів.

Дніпро - Шахтар - 0:2 (0:2)

Голи: Коваленко (36, 39);

Дн: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопиренок, Влад, Ротань (Чеберко, 68), Політило, Кравченко, Лучкевич (Піко, 77), Кожушко (Довбик, 66), Луньов;

Ш: Пятов, Бутко, Кучер, Ракицький (Ордець, 90+4), Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Борячук, 80), Тайсон, Едуардо (Дентіньо, 69).

На 25-й хвилині Марлос ("Шахтар") не реалізував пенальті.