Коноплянка і Срна потрапили в команду тижня Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив Команду тижня Ліги Європи, в яку увійшли український легіонер німецького "Шальке-04" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка і хорватський капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна, повідомляє УЄФА.

Нагадаємо, що Коноплянка вчора відкрив рахунок у матчі "Шальке" і французьскої "Ніцци", який німецька команда виграла з рахунком 2:0.

У свою чергу, Срна, хоч і не забивав голів, але взяв активну участь у п'ятій поспіль перемоги "Шахтаря" у нинішній ЛЄ - розгромі турецького "Коньяспора" з рахунком 4:0.

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Окрім них, у склад символічної команди тижня потрапили воротар Руффьє (Сент-Етьєн), захисники Нхамоінесу (Спарта) і Шкртел ("Фенербахче"), півзахисники Тілеманс (Андерлехт), Фортуніс (Олімпіакос) і ван де Беек (Аякс), а також нападники Руні (Манчестер Юнайтед), Адуріс (Атлетик) і Джеко (Рома).

Як повідомляв УНІАН, 5-й тур групового етапу Ліги Європи відбувся 24 листопада. В рамках туру донецький "Шахтар" здобув п'яту поспіль перемогу у турнірі, розгромивши турецький "Коньяспор" (4:0), а луганська "Зоря" програла іншій турецькій команді - "Фенербахче" (0:2), і достроково позбулася шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні, в 1/16 фіналу.