"Зоря" програла "Фенербахче" і позбулася шансів на плей-офф Ліги Європи

У Стамбулі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому луганська "Зоря" програла місцевому "Фенербахче" і достроково, за тур до закінчення змагань, позбулася шансів на продовження боротьби у весняній частині турніру, 1/16 фіналу.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Луганчани зуміли протистояти супернику на рівних в першому таймі, але пропустили два голи після перерви. Ключовий епізод у грі стався на 59-й хвилині, коли гол забив Мирослав Стох. Гравцеві турецької команди вдався потужний постріл метрів з 30-ти під дальню штангу - воротар "Зорі" Микита Шевченко зумів торкнутися м'яча, але й тільки...

А на 67-й хвилині рахунок подвоїв Симон К'єр. Потук навісив зі штрафного справа, і К'єр в стрибку головою вколотив м'яч у ближню дев'ятку.

Таким чином, "Зоря" зазнала третьої поразки в турнірі (при двох нічиїх) і з 2 очками достроково зайняла останнє місце в Групі А. Команда позбулась всіх шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Останній матч турніру "Зоря" проведе 8 грудня в Одесі - проти англійського "Манчестер Юнайтед".