Букмекери не вірять в успіх луганської "Зорі" в матчі з "Фенербахче"

Провідні букмекерські контори не вірять в те, що луганська "Зоря" сьогодні зможе обіграти стамбульський "Фенербахче" в матчі Ліги Європи.

На перемогу української команди можна поставити з коефіцієнтами до 8,30, в той час як шанси на виграш "Фенербахче" оцінюються до 1,53. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 4,48.

Гра 5-го туру групового турніру Ліги Європи між "Фенербахче" та "Зорею" відбудеться сьогодні, 24 листопада, на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Початок зустрічі - 18:00.

Читайте такожВернидуб: "Постараємося піднести "Фенербахче" сюрприз"На даний момент "Зоря" посідає останнє місце в своїй групі, набравши два очки в чотирьох матчах. Для того, щоб продовжити виступи в турнірі, команді Юрія Вернидуба сьогодні потрібно обов'язково перемагати суперника.

Нагадаємо, в матчі 1-го туру групового турніру Ліги Європи, який відбувся в Одесі, "Зоря" втратила перемогу над "Фенербахче" на останній хвилині гри. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.