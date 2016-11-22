Яремчук визнаний найкращим гравцем Прем'єр-Ліги у жовтні

За результатами голосування, у проекті, організованому Українською Прем’єр-лігою та ТМ «Parimatch», переможцем у жовтні став молодий футболіст з ФК «Олександрія». Роман Яремчук визнаний вболівальниками найкращим гравцем Ліги Парі-Матч у жовтні, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Щомісячний конкурс проходить в два етапи.

На першому: наставники всіх клубів-членів УПЛ визначають топ-футболістів місяця. За умовами, кожний тренер називає лише одного гравця, крім представника свого клубу. Так, у жовтні тренери назвали сім прізвищ найбільш перспективних, на їх думку, спортсменів.

Далі за найкращого гравця жовтня голосували вболівальники. Усього в голосуванні взяло участь близько 20 тис. прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Роман Яремчук — 45% голосів,

Марлос — 41%,

Андрій Ярмоленко — 6%,

Богдан Бутко — 4%,

Даріо Срна — 2%,

Фред і Артем Філімонов — по 1%.

Конкурс від ПЛ та титульно спонсору турніру у жовтні відбувся вперше й буде щомісячним.