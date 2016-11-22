Збірна США звільнила відомого німецького тренера за провал у відборі ЧС-2018

Керівництво збірної США прийняло рішення звільнити головного тренера національної команди Юргена Клінсманна після невдалого старту у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє ESPN.

Повідомляється, що новим тренером США може стати Брюс Арена, який приводив її до чвертьфіналу ЧС-2002 і вважається найкращим американським тренером в історії футболу. Переговори про призначення Арени на цей пост вже ведуться.

Нагадаємо, Юрген Клінсманн очолив збірну США в 2011 році і вивів її до плей-офф ЧС-2014. У перших двох матчах відбіркового турніру до ЧС-2018 американська команда програла вдома Мексиці (1:2) і в гостях Коста-Ріці (0:4).

Додамо, що раніше Клінсманн також очолював збірну Німеччини, яку привів до бронзових медалей ЧС-2006.