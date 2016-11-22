Український фільм "Лобановський назавжди" переміг на кінофестивалі в Мілані (відео)

12:35, 22 листопада 2016
Футбол
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Фільм про легендарного українського футбольного тренера обійшов у голосуванні кіно про іспанську "Барселону".

У Києві показують фільм про Лобановського / vk.me

Український фільм "Лобановський назавжди" став лауреатом премії "Guirlande d'honneur" як найкращий документальний фільм на Міжнародному фестивалі спортивного кіно в Мілані. Про це повідомляє ТСН Проспорт.

Цікаво, що перемогу прогнозували фільму про "Барселоні" іспанського режисера Жорді Льомпарта "Барса: більше, ніж клуб".

Прем'єра фільму "Лобановський назавжди" відбудеться 29 листопада в кінотеатрі "Жовтень". У прокат стрічка вийде з 1 грудня.

Нагадаємо, раніше фільм "Лобановський назавжди" представили в Україні на кінофестивалі "Молодість".

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