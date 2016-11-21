Мессі запропонували 100 мільйонів євро, щоб він залишив "Барселону"

Форварду іспанської "Барселони" Ліонелю Мессі запропонували 100 мільйонів євро за відмову від продовження контракту з клубом. Про це повідомляє видання El Mundo.

Чинний контракт Мессі з "Барселоною" закінчується влітку 2018 року, і аргентинець поки не поспішає продовжувати цю угоду. У свою чергу, один з неназваних клубів спробував скористатися цим, щоб запросити аргентинця до своєї команди.

Зазначається, що потенційно новому клубу Мессі вигідна така пропозицію, оскільки йому не доведеться платити "Барселоні" за трансфер гравця 250 мільйонів євро - суму, яка прописана в якості клаусули в чинному контракті Мессі.

Видання також припускає, що клубом, який бажає увести Мессі з "Барселони", може бути англійський "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Барселона" готує для Мессі новий контракт, який дозволить аргентинцю залишитися в каталонському клубі після закінчення кар'єри футболіста.