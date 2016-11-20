Київське "Динамо" знову оновило антирекорд відвідуваності

Київське "Динамо" вчора в черговий раз оновило антирекорд відвідуваності домашніх ігор, повідомляє Sport Arena.

На вчорашній матчу чемпіонату Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" (2:1) прийшли 4 186 уболівальників, що є найгіршим показником для "Динамо" з 2012 року, коли команда переїхала на оновлений НСК "Олімпійський".

Попередній антирекорд "Динамо" було встановлено три тижні тому, коли на гру киян проти львівських "Карпат" прийшли 5118 глядачів.

Середня відвідуваність домашніх матчів "Динамо" в нинішньому сезоні чемпіонату України становить близько 7 тисяч глядачів.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні антирекорд відвідуваності також встановила Прем'єр-ліга.