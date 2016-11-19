"Динамо" обіграло "Сталь" у матчі УПЛ

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" обіграло "Сталь" з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Господарі поля набагато активніше розпочали матч і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Після багатоходової комбінації Ярмоленко зробив передачу на Сидорчука, той катнув м'яч уздовж воріт, і першим зреагував на пас Хачеріді, який спокійно переправив м'яч у сітку - 1:0.

А на початку другого тайму, на 50-й хвилині, динамівці подвоїли свою перевагу. Після атаки Динамо правим флангом послідував простріл у штрафну, Циганков скинув м'яч під удар Макаренка, і м'яч після невеликого рикошету влетів в ближній кут воріт.

Тим не менш, "Сталь" не припинила боротьбу і за 6 хвилин, на 56-й, у свою чергу, зуміла забити гол. Масована атака "Сталі", де кілька ударів блокувалися, завершилася тим, що Каленчук до кінця поборовся, зробив передачу на Комваліуса, і той спокійно вразив ворота.

У час, що залишився, кияни спокійно довели гру до перемоги - 2:1.

Таким чином, "Динамо" набрало 33 очки і вийшло на чисте 2-е місце в турнірній таблиці, випередивши на 3 бали "Зорю", яка сьогодні програла "Олександрії". У той же час, "Сталь" з 14-ма очками залишається на 8-му місці.